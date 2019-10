München Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn ihm diese Frage nicht gefallen würde. Mit Sicherheit fühlt er sich heftig geschmeichelt, wenn ihn mal wieder jemand fragt, ob nicht er selbst statt „AKK“ der nächste Kanzlerkandidat der Union werden sollte. Doch der CSU-Chef antwortet dann stets, sein Platz sei in Bayern. Er habe, so betont er gerade immer wieder, mit dem CSU-Vorsitz und dem Amt des bayerischen Ministerpräsidenten seinen „Traumjob“ gefunden.

Tatsächlich ist der 52-Jährige auf dem Zenit seiner Karriere. Dem bisherigen Höhepunkt jedenfalls, man weiß ja nicht, was noch kommt. Erstens führt Söder die CSU völlig unangefochten. Zweitens bestimmt er als Parteichef Richtung und Tempo der Bundesregierung maßgeblich mit – zumal das CDU-Führungsduo aus Kanzlerin Angela Merkel und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer Schwächen zeigt und viele interne Kritiker hat. Und drittens regiert er in Bayern quasi im Alleinregierungs-Stil, trotz der Freien Wähler als Koalitionspartner.

Vor einem Jahr wäre diese Entwicklung so nicht zwingend vorhersehbar gewesen: Vor der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 musste die CSU noch Ergebnisse in Richtung 30 Prozent fürchten. Söder, so berichtete er einmal, hatte ernstlich Sorge, ob er nicht als Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingehen würde. Schließlich hatte er das Regierungsamt erst im März 2018 von seinem Vorgänger Horst Seehofer übernommen. Am Ende aber kam es für die CSU nicht so schlimm wie zeitweise befürchtet – und Söder konnte sich in die politisch naheliegende Koalition mit den Freien Wählern retten.

Doch nicht nur das: Die Schlappe bei der Wahl wurde CSU-intern nicht Söder, sondern Seehofer angelastet – der daraufhin auch das zweite Amt an seinen ewigen Rivalen abgeben musste: Am 19. Januar wurde Söder auch zum Parteivorsitzenden gewählt. Und genau diesen Posten will er nun verteidigen: Beim CSU-Parteitag an diesem Freitag und Samstag wird der Parteivorstand neu gewählt, inklusive Söder. Eine Formsache. Interessant wird nur sein, mit welchem Prozentergebnis er gewählt wird – zu seinem Einstand im Januar waren es 87,4 Prozent.

Söder ist ein gewiefter Taktiker und Stratege, der sich aus der Defensive lieber ganz schnell wieder selbst in die Offensive bringt. Der blitzschnell abschätzt und kalkuliert, wie er aus einer politischen Entwicklung den größtmöglichen Nutzen schlägt. Der noch dazu weiß, wie man Botschaften an den Mann und die Frau bringt. Und so führt er die CSU und die Staatsregierung im Stil einer großen One-Man-Show. Die Partei ist ohnehin ganz auf ihn ausgerichtet, und auch in der Staatsregierung ist Söder die unbestrittene Nummer eins.