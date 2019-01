Medizin: CSU fordert Grenzen bei Innovation

München /Berlin Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert klare Grenzen bei medizinischen Innovationen und spricht sich für ethische Leitlinien aus. „Für uns bleibt Gott der Schöpfer allen Lebens – und nicht der Mensch. Dieses Bekenntnis ist unsere Richtschnur in der Diskussion über und der Bewertung von medizinischen Innovationen“, heißt es in dem Entwurf für ein Papier der Christsozialen, das auf der an diesem Donnerstag beginnenden Klausurtagung in Kloster Seeon beschlossen werden soll und unserer Berliner Redaktion vorliegt. Zwar seien Innovationen zum Schutz und Erhalt des Lebens zu begrüßen. „Wo aber aus Vorsorge Auslese und aus Eingriffen Manipulation wird, setzen wir ein klares Stoppzeichen“, heißt es in dem Ethik-Papier. Darin bekennen sich die Christsozialen auch zum Schutz des ungeborenen Lebens. „Forderungen nach einer kompletten Legalisierung von Abtreibungen sowie nach einer Abschaffung oder auch Anhebung der Straffreiheitsfrist erteilen wir deshalb eine scharfe Absage“, heißt es.