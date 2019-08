München /Berlin Plötzlich grün“, „grünes Mäntelchen“, „grün, grüner, Söder“ – Medien wie politische Gegner staunen derzeit über die neuen Töne von CSU-Chef Markus Söder. Mit seinen Forderungen legt Bayerns Ministerpräsident einen auch für seine Verhältnisse bemerkenswerten Wandel hin: ein im Grundgesetz verankerter Klimaschutz, ein bundesweites Verbot für Plastiktüten oder Bayerns Umsetzung eines vorbildlichen Naturschutzgesetzes.

So bemerkenswert der Wandel auch ist – Söder bemüht sich, ihn als logische Konsequenz auf ein drängendes Thema darzustellen, welches der CSU wie den Grünen schon immer am Herzen lag: „Die Bewahrung der Schöpfung ist kein Parteithema, sondern das ist ein Thema, das uns ethisch verbindet“, sagt er im ARD-Sommerinterview.

Und mehr noch ist dem Franken hier wichtig: Keineswegs mache er dies, um den immer stärker werdenden Grünen bei kommenden Wahlen Stimmen abzujagen: „Das wäre sehr kurzfristig gedacht. Sie haben recht, dass das das erste Motiv ist, das man immer bei Politikern vermutet.“

Seine Motivation sei eine andere, betont Söder und positioniert sich zwischen den Extrempositionen der Klimawandelleugner von der AfD und den Grünen: „Ich möchte nicht, dass wir am Ende eine Spaltung der Gesellschaft haben.“ Für den Klimaschutz brauche es ein geschlossenes Konzept, das für alle Bürger funktioniere und auch bezahlbar sei.

Angesichts des Höhenfluges der Grünen in Bayern und bundesweit greift Söder nun konsequenterweise die vor allem von der Jugend forcierte aktuelle Debatte um den Klimaschutz auf – und scheint damit Erfolg zu haben. Der jüngste ARD-Deutschlandtrend weist auf eine rasch wachsende Zufriedenheit mit seiner Arbeit hin. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unterstützt mehr als jeder zweite Befragte (58 Prozent) den Vorschlag zur Hervorhebung des Klimaschutzes im Grundgesetz. Auf der anderen Seite halten aber 55 Prozent Söder für unglaubwürdig. Möglicherweise auch deswegen, weil die CSU noch 2018 im Bundestag gegen einen entsprechenden Vorschlag der Grünen stimmte.

Hinter „Söders Vergrünung“ steckt also sehr wohl der Plan, die CSU nach Jahren der Wahlniederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Bei der bayerischen Landtagswahl 2023 will er das CSU-Ergebnis wieder über die 40-Prozent-Hürde hieven.

Inzwischen wird diskutiert, ob die ansteigende Beliebtheitskurve Söder nicht doch noch ins Kanzleramt spülen könnte – auch weil er bei den Sympathiewerten CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer überflügelt. Söder selbst reagiert auf solche Fragen nur mit einem Augenrollen. Doch im ARD-Interview wird er deutlicher: „Ich habe meine Aufgabe in Bayern“, sagt er und gibt zu, dass er sich wie die Mehrheit hierzulande einen Kanzler Söder nicht vorstellen könne.