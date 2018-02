München /Berlin Nach einer Begegnung mit einer türkischen Delegation am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir Polizeischutz erhalten. Der ehemalige Grünen-Chef wohnte in München im selben Hotel wie die Delegation des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Am Freitag war er der Delegation zufällig begegnet. Daraufhin beschwerten sich die Türken bei der Polizei, die daraufhin den Personenschutz anordnete.

„Den Tag über haben mich drei Leute begleitet“, sagte Özdemir. Es sei „schlimm genug, dass Erdogans Schergen unter Andersdenkenden Angst und Schrecken verbreiten“, sagte Özdemir der Zeitung. In Deutschland habe so etwas aber nichts zu suchen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies die Vorwürfe zurück. „Er (Özdemir) lügt.“

Cavusoglu warf dem früheren Grünen-Chef vor, sich damit wichtigtun zu wollen. „Das ist unerhört“, sagte er. „Er verliert Einfluss und wird sogar in seiner eigenen Partei diskriminiert. Ich glaube, er will wieder populär, oder zumindest sichtbarer werden.“ Das sei eine „billige Taktik“. Cavusoglu spielte darauf an, dass Özdemir viele Jahre Parteichef war und nach seinem Rückzug in der Bundestagsfraktion keine Führungsfunktion mehr bekommen hat.

Cavusoglu nannte Özdemir und den Journalisten Deniz Yücel in einem Atemzug und sagte über die beiden Deutschtürken: „Ihr Ziel ist es, unsere bilateralen Beziehungen zu ruinieren.“