CSU hängt weiter im Umfragetief

München Auch nach der Kür der neuen CSU-Doppelspitze aus Horst Seehofer und Markus Söder kommt die Partei in der Gunst der Wähler nicht über die 40-Prozent-Marke hinaus. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag von Sat 1 legte die CSU im Vergleich zu Ende November aber um zwei Punkte auf jetzt 39 Prozent zu. Die AfD sank dagegen um zwei Punkte auf 12 Prozent.

Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Bayern glaubt demnach, dass Söder eher ein guter Ministerpräsident werden wird. Die Persönlichkeitswerte für Söder fallen dagegen gemischt aus: Zwar sagten 77 Prozent, Söder vertrete die Interessen Bayerns, aber nur 45 Prozent halten ihn „voll und ganz“ oder „eher“ für ehrlich.