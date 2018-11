München Nach dem angekündigten Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer wächst der Druck auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Fast alle CSU-Bezirksverbände, viele Minister, CSU-Bundespolitiker und prominente Persönlichkeiten forderten den 51-jährigen Franken am Freitag auf, den Chefposten auf dem Sonderparteitag am 19. Januar von Seehofer zu übernehmen. Zuvor hatte Seehofer schriftlich mitteilen lassen, dass er sein Amt als Parteichef aufgeben werde.

Söder war am Freitag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu einer Kandidatur zu erreichen. Auch der ebenfalls für den CSU-Vorsitz gehandelte Europapolitiker und Parteivize Manfred Weber wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa zunächst nicht äußern. Bislang gibt es deshalb keine offiziellen Kandidaturen.

Am 19. Januar soll Seehofers Nachfolger auf einem Sonderparteitag in der kleinen Olympiahalle in München gewählt werden. Seehofer betonte in seiner Erklärung zudem, dass die Parteibasis dort „ausreichend Gelegenheit erhalten“ werde, um darüber zu diskutieren, „wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann“.

Offen ist noch, wie lange Seehofer Bundesinnenminister bleiben will. Parteiintern hatte er aber am Sonntag erstmals erklärt, auch diesen Posten vorzeitig abgeben zu wollen – ohne allerdings einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Zuvor hatten ihm die CSU-Bezirkschefs in deutlichen Worten den Wunsch nach einem Neuanfang übermittelt. „Jetzt gilt es, die CSU zu erneuern und aus der aktuell schwierigen Lage herauszuführen“, sagte der Chef der Jungen Union und bayerische Bauminister Hans Reichhart.

Trotz früherer Streitigkeiten dankte Kanzlerin Angela Merkel Seehofer für dessen Arbeit: „Ich habe Horst Seehofers Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm für zehn Jahre intensive Zusammenarbeit“, ließ die scheidende CDU-Chefin mitteilen.