Ex-AfD-Mann unter Polizeischutz

München Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag steht nach eigenen Angaben inzwischen unter Polizeischutz. „Ich habe sehr viele Hassmails und Drohungen bekommen“, sagte Markus Plenk am Montag in München. „Bis zu Morddrohungen war alles dabei.“ Am Montag sei er offiziell aus der Fraktion und der Partei ausgetreten. Der Hass, der ihm nun entgegenschlage, „zeigt, dass es im Dunstkreis von AfD-Sympathisanten einige Extremisten geben muss“ - mit „sehr vielen Gewaltfantasien“. Plenk liebäugelt mit einem Eintritt in die CSU.