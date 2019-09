München /Kempen Sensible medizinische Daten von weltweit mehreren Millionen Patienten sind nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks auf offen zugänglichen Servern im Netz gelandet. In Deutschland seien mehr als 13 000 Datensätze von Patienten – auch aus NRW – betroffen. In mehr als der Hälfte seien auch medizinische Bilder wie Brustkrebs-Screenings, Wirbelsäulenbilder und Röntgenaufnahmen enthalten. Sie seien noch bis vergangene Woche zugänglich gewesen und stammten von mindestens fünf verschiedenen Server-Standorten. Der größte Teil der Datensätze entfalle auf Patienten aus dem Raum Ingolstadt und aus Kempen in Nordrhein-Westfalen.

Bei der Landesdatenschutzbehörde NRW ist am Dienstag eine Datenpannenmeldung aus dem Bereich Kempen eingegangen. Es werde geprüft, ob sie mit dem aktuellen Thema Patientendaten zusammenhängt, sagte eine Sprecherin. In dem Zuge werde auch geprüft, ob und welche Patientendaten davon betroffen seien.

Die Ärztekammer Nordrhein sieht den Fall einmal mehr als Hinweis dafür, dass gerade bei Patientendaten ein sehr hohes Maß an Sicherheit gefordert sei. „Es ist auf den ersten Blick ein verheerendes Bild. Dass hochsensible Patientendaten öffentlich zugänglich sind, ist ein Unding“, sagte ein Sprecher. Das Patienten- beziehungsweise Arztgeheimnis sei ein wichtiges Recht des Patienten und ein sehr hohes Gut. „Das Arztgeheimnis darf nicht ausgehöhlt werden. Es muss in der elektronischen Welt gewahrt bleiben.“

Nach den Recherchen des BR mit der US-Investigativplattform ProPublica lagen die Bilder und andere Patientendaten auf ungesicherten Servern. Danach sollen in rund 50 Ländern von Brasilien über die Türkei bis Indien 16 Millionen Datensätze offen im Netz stehen. Besonders betroffen seien Patienten aus den USA. Dem Vernehmen nach hat es eine Vielzahl von ungeschützten Servern gegeben.