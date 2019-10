Nach Droh-E-Mails: Razzia in 4 Ländern

München Wegen rechtsextremer Droh-E-Mails gegen islamische Einrichtungen, Parteizentralen und Medien haben Ermittler am Mittwochmorgen in vier Bundesländern sieben Objekte durchsucht. Die Polizeiaktion in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Thüringen richtete sich gegen insgesamt sieben Personen aus der rechtsextremen Szene. Die Ermittler beschlagnahmten verschiedene technische Geräte, über die elektronische Drohschreiben verschickt worden sein könnten.