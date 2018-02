Noch kein Termin für Amtsübergabein Bayern

München Der genaue Termin für die Amtsübergabe des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer an seinen designierten Nachfolger Markus Söder (beide CSU) ist weiter unklar. Seehofers einzige Ankündigung habe darin bestanden, dass am 5. März nach dem SPD-Mitgliederentscheid eine „genaue Betrachtung der Ist-Situation im Bund“ erfolgen werde, sagte Staatskanzleiminister Marcel Huber nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Seehofer hatte im Dezember angekündigt, den Posten im ersten Quartal 2018 an Söder zu übergeben.