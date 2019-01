München Nach historischen Wahlpleiten soll Markus Söder als Ministerpräsident und nun auch neuer Parteichef die CSU wieder zu Erfolgen führen – in demonstrativer Einigkeit mit der CDU. Auf einem Sonderparteitag wählten die Delegierten den 52-Jährigen am Samstag in München zum neuen CSU-Chef und Nachfolger Horst Seehofers, der nun schon das zweite Amt auf Druck seiner Partei an Söder abgeben musste. Mit 87,4 Prozent der Stimmen blieb Söder aber hinter den Erwartungen vieler Parteifreunde zurück – er selbst gab sich „sehr zufrieden“. Seehofer wurde anschließend fast einstimmig zum CSU-Ehrenvorsitzenden gewählt. Bundesinnenminister will und soll der 69-Jährige bleiben.

Vier Monate vor der Europawahl am 26. Mai rief Söder die CSU zur Geschlossenheit auf – und sandte gemeinsam mit der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch ein Signal neuer Einigkeit der Union, nach Jahren des Streits. „Es ist Zeit für eine gemeinsame neue Stärke von CDU und CSU in Deutschland“, sagte Söder und kündigte ein „neues Kapitel der Zusammenarbeit“ an.

Kramp-Karrenbauer sagte, CDU und CSU trügen Verantwortung nicht nur für sich und die Union, sondern auch für Deutschland und Europa. Deshalb müssten beide „immer am gleichen Strang ziehen“.

Dem doppelten Wechsel von Seehofer zu Söder waren lange Machtkämpfe vorausgegangen: Nach der Bundestagswahlpleite 2017 drängte die CSU Seehofer zunächst aus dem Amt des Ministerpräsidenten – Söder übernahm den Posten im März 2018. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Bayern-Wahl im Herbst musste Seehofer dann auf Druck der Partei auch den Rückzug vom CSU-Vorsitz ankündigen.

Söder kündigte an, die CSU inhaltlich wieder breiter aufzustellen. Sie sei nicht nur Partei der Freiheit und der Sicherheit, sondern auch der sozialen Verantwortung und solle angesichts der Globalisierung „Schutzmacht der Bürger“ sein: „Wir sind Modernisierer und Bewahrer zugleich.“Angesichts der spalterischen Tendenzen in Europa und von AfD-Rufen nach einem Austritt Deutschlands aus der EU kündigte Söder den vollen Einsatz seiner Partei für die europäische Idee an. Es drohe ein „Rückfall in urnationalistische Zeiten“, warnte er. Nationalisten und Populisten wollten das einige Europa spalten. Die CSU werde sich vehement gegen solche Entwicklungen stemmen.

Die Europawahl ist für die Partei wichtig: Erstmals in ihrer Geschichte ist der CSU-Spitzenkandidat – Parteivize Manfred Weber – auch Spitzenkandidat der CDU und der Europäischen Volkspartei.

Die Mehrheit der Bürger traut es Söder nicht zu, dass er seine Partei wieder zu alter Stärke führen kann. In einer Emnid-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ äußerten sich 57 Prozent entsprechend. Nur 21 Prozent trauten Söder einen Aufschwung der CSU zu.