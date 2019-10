Schlappe für Söder: Keine Frauenquote

München Kurz nach seiner Wiederwahl als CSU-Vorsitzender hat Markus Söder die erste empfindliche Schlappe seiner bislang neunmonatigen Amtszeit hinnehmen müssen. Mit unerwartet heftigem Widerstand bremste der CSU-Parteitag am Samstag in München Söders innerparteilichen Reformkurs: Er verhinderte die Einführung einer verpflichtenden Frauenquote in den CSU-Kreisvorständen. Nach einer hitzigen Debatte gelang es Söder und der CSU-Spitze erst mit einem Kompromissvorschlag quasi in letzter Minute, eine drohende komplette Pleite abzuwenden: Die Quote soll nun angestrebt werden, aber keine Pflicht sein. Zu Beginn des Parteitags war Söder mit 91,3 Prozent im Amt bestätigt worden, nach 87,4 Prozent bei seiner ersten Wahl im Januar. Sowohl er als auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beschworen am Samstag die Geschlossenheit von CDU und CSU.