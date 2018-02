München Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat einen Deutschlandbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Vereidigung einer neuen Bundesregierung angekündigt. „Wenn die Regierung gebildet ist, wird es natürlich auf höchster Ebene Besuche geben“, sagte er in einem Interview der Nachrichtenagentur DPA am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Präsident Erdogan wird (nach Deutschland) kommen und Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, wird in die Türkei kommen.“ Auch die Außenminister würden sich häufiger treffen. Yildirim machte auch deutlich, dass er sich wieder Auftritte Erdogans und anderer türkischer Politiker vor Landsleuten in Deutschland vorstellen kann.

Am Freitag war der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel nach einem Jahr Haft entlassen worden und hatte das Land verlassen können. Die Justiz wirft Yücel Terrorunterstützung vor.