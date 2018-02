München Die Angst vor neuen bewaffneten Konflikten hat die Münchner Sicherheitskonferenz dominiert. Einmal mehr prägten die seit Jahren verhärteten Fronten im Nahen Osten, in der Ukraine sowie die Spannungen zwischen den USA und Russland die dreitägige Konferenz. Rund 500 Politiker und Experten berieten auf der Sicherheitskonferenz über Krisen der Welt.

Zum Abschluss am Sonntag brach der iranisch-israelische Konflikt auf offener Bühne aus. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief dazu auf, sich dem Iran entschlossen entgegenzustellen. Als Beweis für die aggressive Politik Teherans präsentierte er nicht nur das Trümmerteil einer abgeschossenen Drohne, die aus dem Iran stammt. An Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gerichtet, fragte er: „Herr Sarif erkennen sie das? Es gehört ihnen. Sie können es mit einer Botschaft an die Tyrannen mit nach Teheran zurücknehmen: Stellen Sie unsere Entschlossenheit nicht auf die Probe.“

Sarif, der bei Netanjahus Rede nicht im Raum war, bezeichnete den Auftritt wenig später als „Zirkus“, warnte aber ebenfalls vor einer bewaffneten Auseinandersetzung im Nahen Osten: „Aktuell ist es so, dass wir ganz nah vor einem eskalierenden Konflikt stehen.“ Israel falle täglich in den syrischen Luftraum ein. In der Region dürfe es keinen Alleinherrscher mehr geben: „Die Zeit der Hegemonie ist vorbei – regional wie global.“ Sarif machte seinerseits das Verhalten der USA und Israels verantwortlich für die Probleme im Nahen Osten.

Netanjahu zog dagegen Parallelen zwischen dem Iran und Nazi-Deutschland. Der Iran habe öffentlich erklärt, Israel mit seinen sechs Millionen Juden auslöschen zu wollen, sagte der Regierungschef. „Die einen haben eine Herrenrasse propagiert, die anderen propagieren eine Herrenreligion.“

Auch der saudische Außenminister Adel al-Dschubair sah die Verantwortung unmissverständlich auf der Seite des Iran: „Wir möchten, dass der Iran sein Verhalten grundlegend ändert“, sagte er. Die Denkweise, nach dem Atomabkommen werde der Iran sein Verhalten verändern, sei Fiktion. Im Atomabkommen von 2015 hatte sich Iran verpflichtet, für ein Jahrzehnt Teile seines Atomprogramms zu beschränken, um keine Atomwaffe bauen zu können. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben.

Der einzige hochrangige Redner der US-Regierung, Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster, drohte dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad weitere Vergeltungsschläge für Chemiewaffeneinsätze an. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte EU, Nato und die USA zu einem respektvollen Umgang mit seinem Land auf.