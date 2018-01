Münster Der neue Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), fordert vom Bund auch ab dem Jahr 2020 eine Mitverantwortung für den sozialen Wohnungsbau. „Wir sehen wegen der Größe und Bedeutung der Aufgabe aber auch über das Jahr 2019 hinaus den Bund weiter gefordert und nicht nur die Länder“, sagte der Münsteraner Oberbürgermeister Lewe (52) zu seinem Amtsantritt. Für breite Schichten der Bevölkerung müssten deutlich mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Bund und Länder hatten sich im Sommer auf eine Neuregelung ihrer Finanzbeziehungen geeinigt. Bevor der Länderfinanzausgleich in der jetzigen Form 2020 abgeschafft wird, zahlt der Bund für den sozialen Wohnungsbau 2017 und 2018 nochmals 1,5 Milliarden Euro, 2019 noch eine Milliarde. Dann sind die Länder allein in der Pflicht. Der Deutsche Städtetag fordert laut Lewe eine langfristige Wohnungs- und Baulandpolitik, die nicht immer erst auf einen Mangel reagiere. Jährlich müssten knapp 400 000 neue Wohnungen gebaut werden, der Bedarf für Sozialwohnungen liege bei jährlich 120 000.

Einen weiteren Personalwechsel gab es beim Städte- und Gemeindebund. Dessen neuer Präsident ist der CSU-Politiker und Bürgermeister von Abensberg in Bayern, Uwe Brandl. Seine Arbeitsschwerpunkte sieht er wie Städtetagspräsident Lewe bei den Themen Wohnungsmarkt, Landflucht, Breitbandausbau und der Integration von Flüchtlingen. Bereits vor der Aufnahme ihrer Ämter hatten Lewe und Brandl Wünsche in Richtung Bundesregierung formuliert. Brandl (58) will vor allem den digitalen Ausbau vorantreiben.