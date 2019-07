Münster Nach dem Eklat um eine Predigt zum Thema Missbrauch hat der Bischof von Münster einen Pfarrer in den sofortigen Ruhestand entlassen und ihm die Bezüge gekürzt. Er habe Pfarrer Ulrich Zurkuhlen „jeglichen Dienst als Seelsorger untersagt“, teilte Bischof Felix Genn am Mittwoch in Münster mit. „Außerdem wurde ihm die Beichtvollmacht entzogen.“ Zukuhlen sei es verboten, sich weiterhin zur Sache zu äußern, so Genn weiter.

Der 79-jährige Pfarrer Zurkuhlen hatte in einer Predigt in Münster Vergebung für Priester gefordert, die Kinder sexuell missbraucht haben. Daraufhin hatten Gläubige protestiert und den Gottesdienst verlassen. Im Nachgang hatte Zurkuhlen in Interviews über Missbrauchsopfer gesagt, er wundere sich, „dass sie so lange damit gewartet haben“. Er fragte zudem: „Wenn Kinder wirklich so etwas Schreckliches erlebt haben bei einem Jugendkaplan, warum gingen sie immer wieder dahin, hinterher?“ Vielleicht sei es „nicht so tragisch für die Kinder“ gewesen.

Bischof Genn sagte, ihn machten solche Aussagen „fassungslos“. „Mit diesen Äußerungen verhöhnt der Priester die Opfer – er schlägt ihnen mitten ins Gesicht.“