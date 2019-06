Chemische Altlasten im Grundwasser

Munster Mehr als zwei Jahre nach dem Fund von Resten chemischer Kampfstoffe im Grundwasser bei Munster soll der zugeschüttete Dethlinger Teich Mitte September geöffnet werden. Experten wollen so die Gefährlichkeit der darin entsorgten Altlasten feststellen. Ein Vertrag wurde zwischen dem Heidekreis und der bundeseigenen Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten (Geka) in Munster unterzeichnet, wie die „Böhme-Zeitung“ am Dienstag berichtete. „Die gesamte Sanierung wird noch Jahre dauern und dürfte mindestens 50 Millionen Euro kosten“, sagte Kreissprecher Andreas Pütz.