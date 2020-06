Nach der Wahl droht ein noch größerer Bundestag

Frage: Herr Holznagel, es scheint keine Einigung der Fraktionen mehr auf eine Wahlrechtsreform zu geben. Kommt jetzt der Bundestag in Übergröße?

Holznagel: Das ist zu befürchten. Dabei haben wir schon jetzt das größte demokratisch gewählte Parlament der Welt: Im Deutschen Bundestag sitzen aktuell 709 Abgeordnete, obwohl per Gesetz nur 598 vorgesehen sind. Je nach Wahlergebnis können es demnächst mehr als 800 werden. Deshalb halte ich es für unsäglich, dass die Fraktionen eine dringend nötige Reform des komplizierten Wahlrechts mit seinen Überhang- und Ausgleichsmandaten verschleppen – das Nachsehen haben die Wähler und Steuerzahler.

Frage: Mehr Abgeordnete, mehr Mitarbeiter, mehr Büros – welche Kosten kommen da auf die Steuerzahler zu?

Holznagel: Bleiben wir bei den möglichen 800 Abgeordneten nach der nächsten Bundestagswahl. Bei dieser Projektion lägen wir bei 597 Millionen Euro pro Jahr, die allein die „aktiven mandatsbezogenen“ Kosten verursachen würden – gemeint sind die Kostenpauschale, die Mitarbeiterpauschale oder auch Zuschüsse für Krankheit und Pflege sowie Dienstreisen. Das ist eine Steigerung von 64 Millionen Euro zu heute. Wie hoch aber die Gesamtkosten eines so großen Bundestags wären, kann man heute gar nicht beziffern, weil es zu viele Variablen gibt. Ich denke zum Beispiel an die Unterbringung der zusätzlichen Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter, an den Beamtenapparat oder die Ausweitung der Liegenschaften.

Frage: Sehen Sie die Chance, einen XXL-Bundestag noch zu verhindern?

Holznagel: Die Zeit ist denkbar knapp! Je knapper vor dem Wahltermin das Wahlrecht geändert wird, desto rechtlich angreifbarer ist die Reform. Umso mehr müssen sich alle Fraktionen endlich zusammenreißen, um eine weitere Vergrößerung des Bundestags zu verhindern. Das sind sie ihren Wählern schuldig, die bei der Stimmabgabe wissen sollten, wie groß das nächste Parlament überhaupt wird.

