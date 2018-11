Nachschub für die ISS – aber keine neuen Raumfahrer

Nach zweitägigem Flug hat der Frachter „Cygnus“ die Raumstation ISS erreicht. Der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst (rechts) und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor koppelten die unbemannte Kapsel am Montag mithilfe eines Roboterarms an. An Bord befanden sich 3500 Kilogramm Nachschub, darunter Material für Experimente. Personeller Nachschub kam allerdings immer noch nicht an: Dieser sollte eigentlich Mitte Oktober zur ISS stoßen. Allerdings gab es damals beim Start einer russischen Sojus-Trägerrakete mit zwei Raumfahrern an Bord ein Problem mit dem Raketenantrieb. Die Raumkapsel musste daraufhin notlanden. BILD: