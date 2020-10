Beflügelter Start für Schwebebahn

Mehr als 35 000 Besucher sind bereits mit der Anfang August eröffneten Baumschwebebahn durch die Wipfel in Bad Harzburg (Kreis Goslar) geschwebt. Laut Projektsprecherin Eva Ronkainen-Kolb soll die Bahn auch im Winter geöffnet bleiben, wenn das Wetter mitspielt. Mit bis zu 15 km/h schweben die Gäste durch die Baumwipfel am Burgberg. So dauert die 1000 Meter lange Fahrt im Schnitt sechs Minuten. Insgesamt hat das Projekt 2,5 Millionen Euro gekostet. dpa-BILD: