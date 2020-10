So wirkt sich die Dürre aus

Nach einem weiteren trockenen Sommer in diesem Jahr ist die Lage in den Talsperren der Harzwasserwerke angespannt. Die sechs Sperren seien nur zu 39 Prozent gefüllt, das liegt laut dem Unternehmen rund 20 Prozent unter dem langjährigen Mittel. An der Okertalsperre im Kreis Goslar (Bild) sei die Trockenheit besonders deutlich zu spüren. Die Trinkwasserversorgung in weiten Teilen Niedersachsens und Bremens sei demnach aber nicht gefährdet.Dpa-BILD: