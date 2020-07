Nehme das ernst, lasse mich aber nicht einschüchtern

Frage: Frau Mohamed Ali, auch Sie haben wie viele andere Politiker, Anwälte und Verbandsvertreter Morddrohungen mit dem Absender „NSU 2.0“ erhalten. Wie nehmen Sie die Drohungen wahr, und wie gehen Sie damit um?

Frage: Jetzt wurden ein früherer bayerischer Polizist und seine Frau festgenommen. Sie werden verdächtigt, für die Drohmails verantwortlich zu sein. Für Entwarnung ist es aber noch zu früh, oder?

Frage: Wurde die Gefahr von rechts bisher unterschätzt?

Mohamed Ali: Es wird Zeit, dass man die wachsende Gefahr von rechts jetzt endlich ernst nimmt und konsequent handelt. Die rechten Netzwerke, auch und gerade im Internet und in den Sozialen Netzwerken, müssen viel stärker im Fokus stehen. Dem muss man entschlossen Einhalt gebieten. Es gibt immer noch keine umfassenden Erkenntnisse darüber, wie Informationen von hessischen Polizeicomputern in die Drohbriefe gelangen konnten. Diese Verbindung ist beängstigend. Es ist inakzeptabel, dass es an dem Punkt kaum Fortschritte und Klarheit gibt – zumindest nichts, was der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Das schürt die Befürchtung, dass es am richtigen Willen zur Aufklärung fehlen könnte.