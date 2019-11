Neu-Delhi Es wirkt wie ein Routinebesuch von Angela Merkel bei guten, wichtigen Freunden. Doch gut möglich, dass die fünften auch die letzten deutsch-indischen Regierungskonsultationen sind, die die Kanzlerin der Großen Koalition leitet.

Gemeinsame Erklärungen

Gut 48 Stunden hat sich Merkel Zeit genommen, um mit Premierminister Narendra Modi Zukunftsthemen zu besprechen. Es geht um Digitalisierung, Klima, erneuerbare Energien. Die Kanzlerin wirbt bei der mit 1,3 Milliarden Menschen größten Demokratie der Welt um einen starken Partner in der sich verändernden Welt – während zu Hause in Berlin schon um ihr Erbe gekämpft wird.

Gesundheitsnotstand in der Hauptstadt Wegen der katastrophalen Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat die Regierung fünf Millionen Atemmasken verteilen lassen. Wie die „Times of India“ am Freitag berichtete, wurde ein Gesundheitsnotstand für die 20-Millionen-Metropole ausgerufen. Schulen bleiben bis zum 5. November geschlossen. Auch Baustellen sind gesperrt und bestimmte Industrieanlagen stillgelegt. Die Konzentration der Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer (Tausendstel Millimeter) sind, erreichte am Freitag Werte von fast 600 Mikrogramm pro Kubikmeter – zwölf Mal höher als der Grenzwert.

Merkel sei eine weltweit außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und „eine Freundin Indiens und eine persönliche Freundin“, schwärmt Premierminister Modi über die Kanzlerin, als sie nach dem Regierungstreffen im Gästehaus seiner Regierung neben ihm steht. Schon als etwas langwierig die mehr als 20 gemeinsamen Absichtserklärungen verkündet werden, scherzen und lachen Merkel und Modi wie zwei alte Freunde miteinander.

Die Luft in Neu-Delhi ist während des ganzen Besuchs so dick wie die Atmosphäre zu Hause in der CDU, als Merkel am Donnerstagabend nach knapp sieben Stunden Flug aus dem Regierungs-Airbus steigt. Die indische Hauptstadt gilt als eine der Millionenstädte mit der größten Luftverschmutzung weltweit. „Sehr, sehr hoch“ seien die Feinstaubwerte, sagt die Kanzlerin, als sie darauf angesprochen wird, wie sie persönlich die Luftverschmutzung empfinde. „Aber ich bin ja nur sehr kurz hier. Andere sind länger hier.“

Allein unterm Baldachin

Merkel ist die Belastung durch die schlechte Luft nicht anzusehen, als sie am Morgen an der Residenz von Modi zu den üblichen militärischen Ehren empfangen wird. Etwas einsam wirkt es dann, wie sie allein unter einem Baldachin auf einem einzelnen Stuhl den Nationalhymnen beider Länder lauscht und danach die Ehrenformation abschreitet. Seit ihren Zitteranfällen vor ein paar Monaten hat sich die Kanzlerin entschlossen, solche Anlässe lieber im Sitzen zu absolvieren. Und dass Modi auf der Ehrentribüne sitzenbleibt, ist Tradition in dem Land.

Aber auch fast 5700 Kilometer entfernt von Berlin lassen sich die Friktionen bei den Christdemokraten und in der wackelnden GroKo nicht ganz abschütteln. Beim Empfang des deutschen Botschafters in Merkels Hotel sind die Zukunft der Großen Koalition und die Frage nach der künftigen Kanzlerkandidatur der Union in kleinen Runden großes Thema.

Doch der Kanzlerin ist in Indien von den Wirrungen in Partei und Regierung nichts anzumerken. Als sie gefragt wird, wie sie es sehe, dass sie in Indien als außergewöhnliche politische Führerin gefeiert, in Deutschland aber um ihr Erbe gekämpft werde und es scharfe Kritik gebe, reagiert sie gelassen: „Wir leben in Demokratien, da muss ich auch mit Kritik umgehen.“ Außerdem freue sie sich, dass sie in Deutschland für ihre Arbeit auch viel Unterstützung erfahre.

Kritiker sagen dagegen, die frühere CDU-Vorsitzende habe sich längst von ihrer Partei entfernt. Abgehoben konzen­triere sie sich auf die Außenpolitik. Ob es für die Bundeskanzlerin nicht doch ein Problem ist, dass sie angesichts der brisanten innenpolitischen Lage für ein paar Tage nicht in Deutschland ist? Merkel dürfte das gewohnt pragmatisch sehen. Am Samstagnachmittag ist sie ja schon zurück in Berlin. Und eines ist sicher: Die Probleme sind noch da, wenn Merkel wiederkommt.