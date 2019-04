Größte Wahl der Welt in Indien gestartet

Neu Delhi In Indien hat am Donnerstag die größte Wahl der Welt begonnen. Mehr als 900 Millionen Menschen sind aufgerufen, das Parlament in Neu-Delhi zu bestimmen.

Ministerpräsident Narendra Modi und seine hindunationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) kämpfen um eine zweite Amtszeit. Der 68-jährige Regierungschef festigte sein Ruf als starker Mann, als er im März die indische Armee gegen den Erzfeind Pakistan einsetzte. Wichtigster Oppositionskandidat ist der 48-jährige Rahul Gandhi von der Kongress-Partei, die bei der Wahl 2014 haushoch gegen die BJP verloren hatte.

Auch bei dieser Abstimmung dürfte der Schlüssel zum Erfolg bei den jungen Wählern liegen: Zwei Drittel aller Inder sind jünger als 35 Jahre. Es gibt 84,3 Millionen Wähler mehr als bei der Abstimmung 2014. Etwa 80 Millionen sind Erstwähler.

Auch sonst ist es eine Wahl der Rekorde: Abgestimmt wird in mehr als einer Million Wahllokalen, elf Millionen Wahlhelfer sind vom Himalaya-Gebirge bis zu den Nicobaren-Inseln im Indischen Ozean im Dienst.

Das „Festival der Demokratie“ wird wegen der schieren Größendimension in sieben Etappen abgehalten – vom 11. April bis 19. Mai. Am 23. Mai werden die Stimmen ausgezählt und dann die Resultate bekanntgegeben.