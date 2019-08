Neu Delhi Narendra Modis Vision von einem hindu-nationalistischen Indien ist einen Schritt näher gerückt. Mit der Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir wurde die überwiegend muslimische Region der indischen Zentralregierung unterstellt. Damit kann nun jeder Grundstücke in Kaschmir kaufen und dorthin ziehen. Unter Bewohnern wächst die Sorge, dass sie ihre eigenständige Identität verlieren könnten.

Der indische Premierminister Modi drückte seine Agenda durch ein Parlament, in dem es keine geschlossene Opposition gibt. Entsprechend stieß er nicht auf Hindernisse – was darauf hindeutet, dass sein gesamtes hindu-nationalistisches Programm leicht durchkommen wird.

Und im kommenden Jahr dürfte die Lage für Modi noch komfortabler werden. Dann steht ein Drittel der Sitze im Oberhaus des Parlaments zur Wahl, in dem seine hindu-nationalistische Partei Bharatiya Janata (BJP) nicht über eine Mehrheit verfügt. Es wird erwartet, dass die meisten der neuen Abgeordneten von der BJP und ihren Verbündeten kommen werden.

„Die Opposition ist demoralisiert und will sich nicht auf einen Kampf einlassen“, sagt die politische Analystin Arati Jerath. „Es gibt keinen Anführer im Parlament, der die Opposition einen könnte. Das macht sich die BJP zunutze. Sobald sie im nächsten Jahr über die totale Kontrolle im Parlament verfügt, wird sie bei der Verfolgung ihrer hindu-nationalistischen Ziele auf gar keine Hindernisse mehr stoßen.“

Selbst die Kongresspartei, die das Land seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 fast ein halbes Jahrhundert lang regierte, steht ohne Ruder und zerrissen da. Ex-Parteichef Rahul Gandhi war nach der Niederlage gegen Modi bei den Wahlen im Mai zurückgetreten. Nun warf er der Regierungspartei Machtmissbrauch vor und sagte, die Kaschmir-Entscheidung werde drastische Folgen für die nationale Sicherheit haben.

Doch die Spaltungen innerhalb der Kongresspartei sitzen so tief, dass einige Abgeordnete ihre Unterstützung für das BJP-Manöver in Kaschmir bekundeten und sich damit über die Parteilinie hinwegsetzten. Mitglieder sowohl der Kongresspartei als auch anderer Parteien laufen zur BJP über.

Nach Ansicht von Experten ist die Opposition durch Modis spektakulären Sieg bei der Parlamentswahl im Mai verschreckt worden. Die kleineren Parteien seien ängstlich geworden und zögerten, sich mit der BJP anzulegen.

Modis Innenminister Amit Shah verkaufte dem Parlament die neue Kaschmir-Politik, indem er die umstrittene Region mit dem Erzfeind Pakistan gleichsetzte. Shah gilt als Architekt der Regierungsagenda, Indien von einer säkularen, multikulturellen Demokratie in einen rein hinduistischen, kulturell und politisch homogenen Staat umzubauen.

„Sie wollen nicht auf der falschen Seite der öffentlichen Stimmung stehen, die derzeit nationalistisch ist“, sagt Expertin Jerath mit Blick auf das Verhalten der Opposition. Die nationalistische Stimmung habe sich in den vergangenen fünf Jahren mehr und mehr entwickelt und sei schließlich in der Parlamentswahl gegipfelt.

In einer landesweit ausgestrahlten Rundfunkansprache sagte Modi am Donnerstagabend, Pakistan nutze den Sonderstatus von Kaschmir, um in der Region zu einer antiindischen Stimmung aufzustacheln.