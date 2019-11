Tierversuchslabor gibt Affen zurück

Neu Wulmstorf Nach Vorwürfen der Misshandlung von Tieren hat ein umstrittenes Versuchslabor südlich von Hamburg Affen wegbringen lassen. „Die Tiere wurden zurück an den Lieferanten gegeben“, sagte ein Sprecher des Landkreises Harburg. Am vergangenen Donnerstag seien insgesamt 76 Affen aus dem Labor abtransportiert worden, bestätigte er am Montag. Tierschützer hatten angeprangert, dass in dem Labor in Mienenbüttel Hunde und Affen misshandelt würden. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt.