Neue Stufe der Eskalation in Hongkong

Bei erneuten Ausschreitungen am Wochenende sind in Hongkong 65 Demonstranten festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ihnen wurden unter anderem rechtswidrige Versammlungen, der Besitz von Offensivwaffen und der Angriff auf Polizeibeamte vorgeworfen. Einige Demonstranten hatten Flaschen, Brandsätze und Steine auf die Polizisten geworfen. Die Polizisten wiederum setzten am Wochenende nicht nur Tränengas, sondern erstmals auch Wasserwerfer und Warnschüsse ein. Es gab nach Behörden-Angaben 48 Verletzte. Die Millionenme­tropole gehört seit dem Abzug der Briten 1997 zu China. Als Sonderverwaltungszone sind Hongkong aber bis 2047 umfangreiche Sonderrechte garantiert. Um die fürchten nun jedoch viele Bewohner. Chinesische Sicherheitskräfte wurden an der Grenze zusammengezogen.AP-BILD: