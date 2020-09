Pferd verteidigt seine Reiterin

Neumünster Mit einem kräftigen Biss hat ein Pferd seine Reiterin gegen einen übergriffigen Mann verteidigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ritt die 16-Jährige nahe Neumünster in Schleswig-Holstein aus, als ein Mann sie am Oberschenkel packte. Erst als ihm das Pferd in den Arm biss, ließ er von der Reiterin ab. Die Polizei sucht nach dem bisher unbekannten Mann.