31-Jähriger stirbt nach Busunfall

Neustadt Am Rübenberge Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, mit einem Linienbus kollidiert und gestorben. Der 31-Jährige sei am Dienstagmorgen auf der L 191 Richtung Dinstorf unterwegs gewesen und habe zwei Transporter überholt, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Einscheren prallte er gegen das rechte Heck eines Busses. Dessen Fahrer bog gerade von der L 191 nach links Richtung Brase ab. Laut Polizei habe er den Motorradfahrer nicht gesehen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen. Busfahrer und Fahrgast blieben unverletzt. Die L 191 wurde gesperrt.