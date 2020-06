Unfall: Auto trifft auf Wolf: Fahrer und Tier tot

Neustadt Am Rübenberge Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Jungwolf in der Region Hannover sind der 76-jährige Fahrer und das Tier ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag in Hannover mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Garbsen-Frielingen und Neustadt-Bordenau. Der Fahrer aus Burgdorf war nach ersten Erkenntnissen in Richtung Hannover unterwegs, als der junge Wolf die Fahrbahn überquerte. Der Wagen kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei war er nicht angeschnallt gewesen.

Die B6 blieb in dem Bereich für mehr als drei Stunden gesperrt. Die Beamten ermitteln nun, wie genau es zu dem nächtlichen Unfall kam.

