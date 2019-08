New York Der Sommer 1919 war in den USA von massiver rassistisch motivierter Gewalt geprägt. Hunderte afroamerikanischer Männer, Frauen und Kinder wurden von weißen Mobs lebendig verbrannt, erschossen, gelyncht oder erschlagen. Tausende mussten zusehen, wie ihre Häuser, Wohnungen und Geschäfte niedergebrannt wurden, oder sie wurden vertrieben.

Die Bluttaten wurden in Dörfern, Kleinstädten und auch in Metropolen wie Washington und Chicago begangen. Doch heute, 100 Jahre später, sind die damaligen Vorgänge weitgehend in Vergessenheit geraten, kaum jemand hat je davon gehört.

Wegen des Blutvergießens erhielt der Zeitabschnitt den Beinamen „Roter Sommer“. Die Verbrechen zählen zu den schlimmsten von Weißen an Schwarzen begangenen Gewalttaten in der US-Geschichte. Auch die indirekten Auswirkungen waren weitreichend: Die Gewalt trug dazu bei, dass Generationen von Schwarzen weißer Obrigkeit zutiefst misstrauten. Sie veranlasste Schwarze aber auch dazu, sich und ihre Wohnviertel mit Fäusten und Schusswaffen zu verteidigen.

Der Rote Sommer führte zugleich zum Wiedererstarken von Bürgerrechtsorganisationen und einer neuen Ära des Aktivismus, außerdem war er Anlass für mutige Berichterstattung durch schwarze Journalisten und beeinflusste die Generation von Aktivisten, die Jahrzehnte später den Kampf für Gleichberechtigung aufnahm. „Die Ikonen der Bürgerrechtsbewegung wurden von den Menschen großgezogen, die den Roten Sommer überlebten“, sagt Saje Mathieu, Geschichtsprofessorin an der Uni Minnesota.

Dennoch gibt es kein offizielles Gedenken an den Roten Sommer, in Geschichtsbüchern findet er nicht statt, und auch die meisten Museen räumen ihm keinen Platz ein. Der Grund: Die damaligen Geschehnisse widersprechen der gängigen Auffassung nach dem Ersten Weltkrieg, dass Amerika die Welt für die Demokratie sicher gemacht habe, wie Historiker sagen.

Das Blutvergießen war das Produkt des Zusammenpralls sozialer Kräfte: Schwarze kamen aus dem Ersten Weltkrieg zurück und erwarteten zu Hause dieselben Rechte, für die sie in Europa gekämpft und ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten. Zudem zogen Afroamerikaner nach Norden, um den diskriminierenden Gesetzen des Südens zu entgehen. Weiße betrachteten Schwarze als Konkurrenten um Arbeitsplätze, Wohnraum und politische Macht.