Betrugsanklage: Trumps Ex-Berater Steve Bannon festgenommen

New York US-Präsident Donald Trumps ehemaliger politischer Berater Steve Bannon ist am Donnerstag festgenommen worden. Er wird beschuldigt, gemeinsam mit drei anderen Personen Spender übers Ohr gehauen zu haben, die Geld für die Internet-Sammelaktion „We Build The Wall“ (Wir bauen die Mauer) gaben. Die Anklage wurde in einem Gericht in Manhattan öffentlich gemacht.

Staatsanwälten zufolge orchestrierten Bannon und die drei anderen Personen ein Projekt, um auf betrügerische Weise Hunderttausende Dollar zu erlangen. Dabei ging es um eine Crowdfunding-Kampagne, die mehr als 25 Millionen Dollar (21 Millionen Euro) für den Bau einer Mauer an der Südgrenze der USA einsammelte. Die Mauer war ein wichtiges und sehr umstrittenes Wahlkampfthema von Donald Trump.

Ein Anruf der Nachrichtenagentur AP bei Bannons Anwalt wurde nicht entgegen genommen. Eine Sprecherin Bannons reagierte zunächst nicht auf eine Kommentaranfrage.