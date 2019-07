Deutliche Kritik an US-Nahostpolitik

New York Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen hat die Nahostpolitik der USA mit deutlichen Worten kritisiert. „Wir glauben an die Macht des Völkerrechts. Wir glauben nicht an die Macht des Stärkeren“, sagte er am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Er richtete seine Worte bei den Beratungen zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ausdrücklich an den US-Vertreter im Raum. Mittlerweile sei sogar die Rede von einer möglichen Annektierung von Teilen des Westjordanlands. „Wir sind extrem beunruhigt“, sagte Heusgen.