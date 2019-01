Deutschland nimmt Sitz in UN-Rat ein

New York Deutschland hat am Dienstag für zwei Jahre einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingenommen. Damit werde die Bundesrepublik zum sechsten Mal in dieser Rolle eine wichtige Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt spielen, betonte die Ständige Vertretung Deutschlands bei den UN. Die erste offizielle Sitzung des Gremiums im Jahr 2019 findet an diesem Mittwoch in New York statt.

Der Sicherheitsrat mit seinen fünf ständigen und zehn nichtständigen Mitgliedern ist das einzige Gremium, das völkerrechtlich verbindliche Entscheidungen treffen kann. Auch Belgien, die Dominikanische Republik, Indonesien und Südafrika zogen nun als nichtständige Mitglieder ein.