Drei Jahre Haft für Trumps Ex-Anwalt

New York Der frühere Anwalt und Gewährsmann von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in New York verhängte am Mittwoch die Strafe unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress, meldete der Sender CNN. Die Staatsanwaltschaft hatte eine „sub­stanzielle Gefängnisstrafe“ gefordert.

Cohen kooperiert mit FBI-Sonderermittler Robert Mueller, der untersucht, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen des Trump-Lagers mit Vertretern Russlands gegeben hat. Donald Trump weist das zurück und spricht von einer „Hexenjagd“.