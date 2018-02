New York /Genf Weltweit überleben 2,6 Millionen Babys ihren ersten Lebensmonat nicht. Eine Million von ihnen sterben nach Zahlen des UN-Kinderhilfswerks Unicef schon am ersten Tag. Meist seien vermeidbare Gründe für die alarmierend hohe Sterblichkeit von Neugeborenen verantwortlich, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Die besten Überlebenschancen haben Babys in Japan, Island und Singapur. Die schlechtesten Chancen haben Neugeborene in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan. Deutschland steht auf der Länderliste auf dem zwölften Platz.