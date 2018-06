Hunderte Millionen Waffen in Privatbesitz

New York 85 Prozent der geschätzt mehr als eine Milliarde Handfeuerwaffen weltweit sind einem neuen Bericht zufolge im Besitz von Zivilisten. Lediglich 13 Prozent gehörten der Studie der unabhängigen Small Arms Survey zufolge im vergangenen Jahr zu Arsenalen von Militärs und nur zwei Prozent wurden von Strafverfolgungsbehörden genutzt. Nur etwa 100 Millionen der weltweit 857 Millionen Handfeuerwaffen von Zivilisten waren registriert, so die Studie. Die meisten Handfeuerwaffen pro Kopf in Zivilbesitz – 120 Stück pro 100 Einwohner – gibt es der Studie zufolge in den USA. Danach folgen der Jemen (53 Stück pro 100 Einwohner), Montenegro und Serbien. Deutschland landet in dem Vergleich gemeinsam mit Frankreich und dem Irak auf dem 20. Platz (knapp 20 Stück pro 100 Einwohner).