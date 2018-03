New York Weltweit geht die Zahl von Kinderehen deutlich zurück. In den vergangenen zehn Jahren seien rund 25 Millionen Kinderehen verhindert worden, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

Damit sei der Anteil der Frauen, die als Kind verheiratet wurden, um 15 Prozent gesunken. Trotzdem sei noch immer jede fünfte Frau betroffen.

Besonders deutlich war der Rückgang laut Unicef in Südasien. Das Risiko für Mädchen, vor ihrer Volljährigkeit verheiratet zu werden, sank dort in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel – von 50 auf 30 Prozent. Dies sei zu einem großen Teil Fortschritten in Indien zu verdanken. Problematisch sei die Lage hingegen in Subsahara-Afrika, so das Kinderhilfswerk. Etwa jede dritte von allen Kinderehen weltweit werde derzeit dort geschlossen; vor zehn Jahren war es jede fünfte. Auch in Afrika seien jedoch Fortschritte zu verzeichnen. So sei die Zahl der Kinderehen in Äthiopien in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Verantwortlich für den Wandel sind laut Unicef etwa bessere Bildungsmöglichkeiten für Mädchen, staatliche Investitionen auf diesem Gebiet sowie eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit für die Konsequenzen von Kinderehen.

Weltweit leben Schätzungen zufolge 650 Millionen Frauen, die als Kinder verheiratet wurden.