New York /Oldenburg Für Millionen Menschen wartete hinter der Meerenge zwischen Brooklyn und Staten Island ein anderes Leben. Es waren Migranten und Flüchtlinge auf Schiffen aus Europa, die ihr Glück in der Neuen Welt suchten. Nun segelt die schwedische Aktivistin Greta Thunberg an der Freiheitsstatue vorbei auf die berühmteste Skyline der Welt zu. Nach zwei Wochen auf dem Atlantik twittert die 16-Jährige nochmal von Bord ihrer Yacht. Sie lächelt, hinter ihr erhebt sich die Stadt. Thunberg schreibt: „Manhattan!“

Ein Jahr voller Proteste

Winkend steht sie auf dem Boot, im Yachthafen empfangen von den Klimaparolen junger Aktivisten. So wie ihre historischen Vorgänger startet auch Thunberg hier in New York in eine neue Phase ihres Lebens. In Amerika will sie das Bewusstsein der Welt noch stärker auf die Klimakrise richten. Ein Jahr Proteste und UN-Klimagipfel statt Schule – und die Ungewissheit, wie viel Gehör sie sich im Land der unbegrenzten CO2-Emissionen verschaffen kann.

„Es ist verrückt, dass eine 16-Jährige den Atlantischen Ozean überqueren muss, um ihre Meinung zu vertreten“, sagt Thunberg vor einer kleinen Menge Anhänger und Schaulustiger, nachdem sie von der Segelyacht des Oldenburger Kapitäns Boris Herrmann gestiegen ist. Ein paar Hundert sind gekommen, darunter auch viele Medienvertreter vor allem aus Europa. Thunberg wirkt – wie immer – zurückhaltend, aber auch müde und mitunter ein wenig überfordert.

Was die Kraft eines einzelnen Mädchens dennoch ausrichten kann, weiß Thunberg wohl so gut wie kaum jemand sonst. Ein Jahr ist es her, dass die damals komplett unbekannte 15-Jährige sich mit einem Protestschild vor das Parlament in Stockholm setzte. Das Mädchen mit Asperger-Syndrom rief zum „Schulstreik fürs Klima“ auf. Mittlerweile ist sie das Gesicht einer weltweiten Bewegung und für viele auch das schlechte Gewissen auf zwei Beinen. Die Ideale der Veganerin und Flugverweigerin imponieren vielen und treiben andere auf die Palme.

In Europa hat Thunberg viele Menschen wachgerüttelt, Debatten angefacht und die Jugend animiert, ihrem Protest für einen beherzteren Kampf gegen die Klimakrise zu folgen, Taten statt schöne Worte zu fordern von den Politikern und Wirtschaftsbossen. Wer dagegen in den USA nach Thunberg fragt, erntet häufig fragende Blicke.

Nicht nur in Sachen Bekanntheit gibt es für Thunberg einiges zu tun: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew zufolge findet weniger als die Hälfte der US-Bürger, dass der globale Klimawandel politische Priorität haben sollte. Staatsoberhaupt und Kohle-Freund Donald Trump kündigte das Klimaabkommen von Paris auf. Die Vereinigten Staaten liegen weltweit beim Treibhausgas-Ausstoß auf Platz zwei hinter China (Stand 2015), pro Kopf emittiert jeder US-Bürger rechnerisch aber deutlich mehr als ein Chinese.

Schulstreik in Neuer Welt

In New York will Thunberg an mehreren großen Klimaprotesten teilnehmen und andere Aktivisten und Entscheidungsträger treffen. Vor allem aber stehen im September zwei UN-Klimakonferenzen an: ein „Jugend-Gipfel“ und die große Klimakonferenz mit Staats- und Regierungschefs.

UN-Generalsekretär António Guterres heißt sie schon per Twitter willkommen. Er braucht die 16-Jährige auch als jugendliches Zugpferd, schließlich sollen auf seinem Gipfel die Weichen für die Weltklimakonferenz in Chile im Dezember gestellt werden. Auch hier will Thunberg dabei sein. Sie verrät, dass es nach Südamerika neben einem Haufen Zug- und Busfahrten vielleicht auch wieder einen Segeltörn geben wird.

Nach den Strapazen der Atlantik-Überquerung soll es für Thunberg aber zumindest ein paar Tage lang etwas ruhiger zugehen. Sie wolle sich vernünftig waschen, sagt sie, frische Früchte essen und mal nichts tun. Doch so ganz stimmt das nicht. Denn schon an diesem Freitag will sie am Schulstreik vor den Vereinten Nationen teilnehmen – ihr erster in der Neuen Welt.