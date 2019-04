New York Beim ersten Dienstflug des Regierungsfliegers „Konrad Adenauer“ nach einer viermonatigen Generalüberholung hat es gleich wieder eine Panne gegeben. Nach neunstündigem Flug von Berlin nach New York mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) an Bord verlor bei der Landung ein Reifen Luft, sodass der Airbus A340 nicht selbstständig in die Parkposition kommen konnte. „Wir haben Probleme mit einem Reifen, sodass wir geschleppt werden müssen“, gab der Pilot durch.

Mit der „Konrad Adenauer“ war am 29. November Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien gestrandet. Es war die schwerste Panne bei einem Regierungsflug in den letzten Jahrzehnten. Merkel musste deswegen ihren Flug nach Buenos Aires abbrechen und kam einen Tag zu spät zum Gipfel.

Auch Maas verspätete sich am Montag: Er musste mehr als eine Stunde in dem gestrandeten Flieger warten, bis er aussteigen durfte, und verpasste deswegen den Auftakt einer informellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats – ausgerechnet die, in der er den Vorsitz von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian übernehmen sollte. Denn zum ersten Mal seit fast sieben Jahren leitet Deutschland wieder für einen Monat den UN-Sicherheitsrat. Frankreich und Deutschland hatten im Vorfeld vereinbart, ihre aufeinanderfolgenden Leitungsperioden als gemeinsamen „Doppelvorsitz“ für zwei Monate zu verstehen.

Deutschland kann nun bis Ende April die Tagesordnung jenseits der aktuellen Krisen maßgeblich mitgestalten. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Themen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konflikten, die Rolle von Frauen bei der Friedenssicherung sowie Abrüstung und Rüstungskon­trolle hervorzuheben. Außerdem will Maas die Situation humanitärer Helfer in Krisengebieten in den Blick nehmen.

Maas nannte nach seiner Ankunft in New York das Gremium das „Herzstück“ der Vereinten Nationen und betonte die Verantwortung, die nun auf Deutschland zukomme. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seine Rolle übernehmen kann, wenn es um Frieden und Sicherheit in der Welt geht“, sagte er.

Deutschland gehört dem wichtigsten UN-Gremium seit Anfang des Jahres für zwei Jahre an und ist eines von zehn wechselnden Mitgliedern. Frankreich zählt dagegen neben den USA, Russland, China und Großbritannien zu den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht.

Zuletzt hatte Deutschland im September 2012 den Vorsitz im Sicherheitsrat inne. Im kommenden Sommer wird eine weitere einmonatige Periode an der Spitze des Gremiums folgen. Deutschland bewirbt sich alle acht Jahre für eine zweijährige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat – bisher immer mit Erfolg. Zum Ziel eines ständigen europäischen Sitzes äußerte sich Maas am Montag zurückhaltend. Frankreich ist gegen einen europäischen Sitz.

