Vereinten Nationen geht das Geld aus

New York Die Vereinten Nationen sind so knapp bei Kasse wie seit fast zehn Jahren nicht mehr und könnten daher bald Personal und Zulieferer nicht mehr bezahlen. 64 von 193 Mitgliedstaaten hätten ihre Jahresbeiträge noch nicht entrichtet, darunter die USA, der größte Geber, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag mit. Nach UN-Angaben haben bis Dienstag 129 Länder 1,99 Milliarden Dollar an Beiträgen in das Betriebsbudget der Vereinten Nationen für 2019 eingezahlt. Für das laufende Jahr stünden 1,386 Milliarden Dollar aus.