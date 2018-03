Nicht auf USAeinlassen

Betrifft: „Politik überdenken“, Kommentar von Ulrich Schönborn, Meinung, 19. März

Mit Wohlgefallen habe ich Ihren hervorragenden Beitrag gelesen. Schon lange sind die Kampagnen gegen Putin geradezu vernunftwidrig. Europa braucht Russland heute und in Zukunft. Die USA sehen das riesige Reich mit der ungeheuren Menge an Bodenschätzen als Bedrohung an – das ist unverkennbar, aber lieber noch würden sie Stück für Stück tranchieren und sich selbst einverleiben (...). Europa darf sich keinesfalls ohne Weiteres auf die gefährlichen Spielchen der USA einlassen.

Gunda von Dehn

Westerstede