Nicht gut gemacht

Noch vor Kurzem ist die Forderung der FDP nach einer Lockerungsstrategie als unzeitgemäß und unverantwortlich kritisiert worden. Mittlerweile fordern alle, dass das öffentliche Leben kontrolliert wieder in Gang kommen muss. Die Öffnungsstrategie der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten knüpft allerdings an Kriterien an, für die sie die sachliche Begründung schuldig bleiben.

Maßstab sollte nicht die Verkaufsfläche eines Ladens oder die Branche sein, sondern die Frage, ob ein Geschäft oder ein Gewerbebetrieb Abstandsregeln und andere Schutzmaßnahmen garantieren kann. Mit der Größe oder der Branche hat das im Grunde nichts zu tun. Auch der Hotel- und Gaststättenbereich geht beim Öffnungsmanagement der Länderregierungen und der Bundesregierung leer aus. In vielen Urlaubsdestinationen zwischen Küste und Alpen leben ganze Gemeinden vom Tourismus. Bei Gaststättenpächtern laufen Pachten, Versicherungen und viele andere fixen Kosten genauso weiter wie bei anderen Gewerbetreibenden. Wenn Gaststätten und Hotels nur teilweise ausgelastet sind, lassen sich dort die Abstandsregeln genauso einhalten wie in anderen Geschäften. Berufsleben und Familienleben müssen beim Öffnungsmanagement besser synchronisiert werden.

Die zeitliche Verzögerung der Öffnung von Schulen und Kitas löst in vielen Familien, in denen beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen, oder bei Alleinerziehenden, die jetzt wieder ihren Beruf ausüben sollen, die Fragen nach der Kinderbetreuung aus. Berufsleben und Familienleben müssen enger verzahnt werden. Ein regelrechter Stein im Getriebe vieler Berufspendler und für den Güterverkehr sind die vom Bundesinnenminister angedachten Grenzkontrollen an bestimmten Grenzen.

Wenn wir nicht dauerhaft Wartezeiten und Staus an unseren Grenzen produzieren wollen, braucht es eine bessere Zusammenarbeit mit unseren Partnern und keine nationalen Alleingänge.

Stephan Thomae (51)aus Kempten im Allgäu ist FDP-Fraktionsvize im Bundestag. Thomae ist von Beruf Jurist.

