Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Shi Mingde, Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, nehmen in Chengdu an einer lokalen Teezeremonie teil. Der Bundespräsident ist sechs Tage in China unterwegs. Am dritten Tag seiner Reise sprach er vor Studenten der Universität Sichuan auch das heikle Thema Menschenrechte an. Auf konkrete Vorwürfe gegen China ging er aber nicht direkt ein.