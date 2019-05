Niedersachsen Parallel zur Europawahl standen in Niedersachsen am vergangenen Wochenende in zahlreichen Landkreisen auch Landratswahlen an. In vielen Landkreisen wurden die amtierenden Landräte im Amt bestätigt.•

Nienburg

Verden

Diepholz:

Cuxhaven:

Uelzen:

Emsland:

Holzminden:

: Im Landkreis Nienburg bleibt Detlev Kohlmeier (Parteilos) Landrat. Er trat ohne Gegenkandidat an und erhielt 81,4 Prozent der Stimmen.: Ebenfalls ohne Gegenkandidat wurde Peter Bohlmann SPD ) mit 72,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. CDU ) bleibt Landrat in Diepholz. Er kam auf 89,9 Prozent der Stimmen.Bei der Landratswahl im Kreis Cuxhaven verteidigte Kai Uwe Bielefeld (parteilos) sein Amt gegen Herausforderer Frank Berghorn (CDU). Rund 63,5 Prozent der Wähler stimmten für Bielefeld.In Uelzen konnte Landrat Heiko Blume seinen Posten verteidigen. Der 52 Jahre alte CDU-Politiker erreichte 69 Prozent und setzte sich damit gegen Léonard Hyfing FDP ) durch.Hier setzte sich Marc André Burgdorf (CDU) mit 59,4 Prozent der Stimmen gegen Herausforderer Vanessa Gattung (SPD) und Georg Hennekes (parteilos) durch.Neuer Landrat im Kreis Holzminden wird Michael Schünemann (parteilos), der von CDU und FDP unterstützt wurde. Er erhielt 59,5 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls gewählt wurden für den Landkreis Friesland Sven Ambrosy (SPD) und für den Landkreis Aurich Olaf Meinen (parteilos). In drei weiteren Landkreisen sind hingegen Stichwahlen erforderlich, weil keiner der Kandidaten auf Anhieb die erforderliche absolute Mehrheit erhielt. Im Landkreis Osnabrück müssen Amtsinhaber Michael Lübbersmann (CDU) und Anna Kebschull (Grüne) gegeneinander antreten. In der Grafschaft Bentheim muss Uwe Fitzek (CDU) gegen Volker Pannen (SPD) in die Stichwahl gehen. Auch die Landratswahl in Lüneburg geht in die Verlängerung. In einer Stichwahl wird Jens Böther (CDU) gegen Norbert Meyer (SPD) antreten.