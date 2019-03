BILD: Kappeler BILD: Kappeler

Tilman Kuban

Der Jurist Tilman Kuban, der an diesem Samstag beim Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin zum Vorsitzenden gewählt werden will, ist seit drei Jahren Leiter der Rechtsabteilung bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Der 31-Jährige kandidiert zudem auf einem aussichtsreichen Listenplatz bei der Europawahl Ende Mai und wäre bei einem Wahlerfolg der erste JU-Bundeschef im Europaparlament in Straßburg. Er will mit der JU den Markenkern der Union in den Bereichen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit stärken sowie sich für eine konsequente Abschiebung von ausländischen Straftätern und ausreisepflichtigen Asylbewerbern einsetzen.

Kuban steht seit mehr als fünf Jahren an der JU-Spitze in Niedersachsen. Er plädiert für eine stärkere Verbindung von Ökologie und Ökonomie und will mehr dafür tun, dass Deutschland Innovationsweltmeister bleibe. Zugleich fordert er die Abschaffung der Grunderwerbssteuer für das erste Eigenheim.