Delmenhorst Der Ärger um den Gesellschaftsvertrag des Josef-Hospitals in Delmenhorst geht in die nächste Runde. Wie Oberbürgermeister Axel Jahnz am Freitag mitteilte, hat er „aufgrund der gemachten Äußerungen von Frau Roswitha Ahrens-Groth Strafanzeige wegen Verleumdung bei der hiesigen Polizeiinspektion erstattet“.

Ahrens-Groth, wie Jahnz ebenfalls SPD-Mitglied, hatte am 8. Juli öffentlich im Sozialen Netzwerk Facebook behauptet, dass der Oberbürgermeister den Gesellschaftsvertrag gefälscht ins Handelsregister habe eintragen lassen. Dies habe sie, wie sie später betonte, als Privatperson und nicht als SPD-Mitglied geäußert. Ferner ruderte sie bei der Formulierung zurück.

Wie Jahnz betont, entsprechen die getätigten Anschuldigungen „nicht der Wahrheit“. Eine weitere Kommentierung spare er sich. Die ebenfalls zum Teil durch Ahrens-Groth beschuldigten Ratsmitglieder nehme er ausdrücklich in Schutz.