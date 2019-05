Delmenhorst Der Bundeswehrstandort Delmenhorst wird in naher Zukunft wachsen: Wie Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, bei seinem Besuch in Delmenhorst bekanntgab, wird in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne ab dem kommenden Jahr ein neues Bataillon stationiert – und 24 Millionen Euro in den Standort investiert.

Das neue Logistik-Bataillon 163 wird zum 1. Oktober 2020 zur Erweiterung der multinationalen Fähigkeit aufgestellt. Als Aufgabe verfolgt es die Aufgabe, militärische Kräfte der Nato nach strategischer Verlegung in das Einsatzgebiet, bei der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und dem weiteren Marsch in die jeweiligen Einsatzräume zu unterstützen. „Delmenhorst eignet sich hervorragend als Standort“, sagte Thomas Silberhorn. An See- und Flughäfen sowie Bahnhöfen würden Material und Personal in Empfang genommen und für den weiteren Einsatz oder die weitere Verlegung in Sammelräumen vorbereitet.



„Aktuell sind hier in Delmenhorst 273 neue Personen geplant“, teilte Thomas Silberhorn mit. „Man kann merken, dass die Bundeswehr in Delmenhorst willkommen ist. Und wo wir willkommen sind, investieren wir gern“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär. Einen Ausschlag für den Standort Delmenhorst hätte auch der Bestand von Gebäuden und der Infrastruktur gegeben.

Dazu werden in den kommenden Monaten noch ein weiteres Wirtschaftsgebäude, Sanierung der Unterkunftsgebäude und die Ausstattung von Wlan kommen. „In den nächsten fünf Jahren werden wir dafür 17 Millionen Euro investieren“, sagte Silberhorn. Weitere sieben Millionen Euro sollen dazu in das bestehende Logistik-Bataillon 163 und die Kaserne in Delmenhorst gesteckt werden.

Damit nicht genug: Auch mit neuen Fahrzeugen wird der Standort in Delmenhorst ausgestattet. Derzeit befinden sich 60 der neuen Fahrzeuge auf dem Gelände der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne, die einen Umschlagplatz für die Standorte in Norddeutschland darstellt. Die ungeschützten Transportfahrzeuge in den Zulassungsklassen von fünf und 15 Tonnen sind zur Durchführung von vielfältigen Transportaufgaben vorgesehen und können bei Bedarf mit einem geschützten Führerhaus versehen werden.