9,1 Millionen Euro für Schulgeldfreiheit

Hannover Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung plant für die Schulgeldfreiheit der Gesundheitsberufe im kommenden Jahreshaushalt 9,1 Millionen Euro ein. Für angehende Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und medizinische Fußpfleger ist die Ausbildung künftig kostenlos. „Das ist ein großer Beitrag des Landes zur Fachkräftegewinnung im Gesundheitsbereich“, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag in Hannover. Die Summe für die Finanzierung der Schulgeldfreiheit werde in den kommenden Jahren steigen, sagte die Ministerin. 2021 seien rund 16,8 Millionen Euro vorgesehen.