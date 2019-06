Hannover Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag schlägt ein Modellprojekt vor, in dem Grundschulen Französisch als frühe Fremdsprache bereits ab der ersten Klasse anbieten. Hintergrund ist der im Januar zwischen Deutschland und Frankreich geschlossene Vertrag von Aachen. Die Neuauflage des Élysée-Vertrags soll die deutsch-französische Freundschaft vertiefen. Die FDP fordert die Landesregierung in diesem Zusammenhang auch auf, sicherzustellen, dass in allen großen Städten Niedersachsens an einem Gymnasium das deutsch-französische Abitur „AbiBac“ angeboten wird, und dass an einem niedersächsischen Studienseminar deutsch-französische Angebote im Rahmen der Lehrerausbildung gemacht werden. Mit der Partnerregion Normandie solle es eine Börse für Ausbildungsstellen und Schülerpraktika geben.

„Freundschaften muss man pflegen, sonst schlafen sie ein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die deutsch-französische Freundschaft wieder mit Leben zu füllen. Wir forcieren deshalb beispielsweise, dass Kinder Französisch lernen. Zudem halten wir ein Städtepartnerschafts-Forum für sinnvoll“, sagt der Noch-Landtags- und künftige Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen, der mit einer Französin verheiratet ist. Die französische Sprache habe sich in Deutschland als wichtigste Fremdsprache nach Englisch entwickelt und auch in Frankreich erfreue sich Deutsch als Fremdsprache großer Beliebtheit.